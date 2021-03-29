ÖSYM, DHBT sınavına girecek birçok adayın merak ettiği KPSS DHBT sınav tarihini duyurdu. Peki, KPSS DHBT sınav tarihi belli mi? DHBT sınavı ne zaman?

DHBT sınav tarihi, sınava girecek birçok aday tarafından sürekli sık sık araştırılıyor. Ertelenen DHBT 2021 sınavına ilişkin detaylar belli oldu.

KPSS DHBT sınav tarihi belli mi? DHBT sınavı ne zaman?

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınav tarihlerini duyurdu. ALES 21 Şubat tarihinde yapılırken YÖKDİL sınavı ise 28 Şubat tarihinde yapılmıştı. Peki, KPSS DHBT sınav tarihi belli mi? DHBT sınavı ne zaman?

Binlerce adayın gireceği KPSS DHBT sınavı ise 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

DHBT ne demek?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılması gerekir. Sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir.