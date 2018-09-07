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KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin görülen davada yargılanan 5 FETÖ'cüye hapis cezası verildi.

07 Eylül 2018 Cuma 17:11
KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 6 davada, sanıklardan 5'ine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Nursen Alkan, Behiye Çakmak, Hatice Gül, Neslihan Çavdar Oğuztav ve Metin Çelenli'nin "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine atamaları yapılan Alkan ve Çakmak'ı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün daha hapisle cezalandırdı, ayrıca sanıkların çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan adli para cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Heyet, sanık Oktay F'nin beraatini kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 17:11
  1. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. KPSS

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