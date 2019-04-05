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KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

05 Nisan 2019 Cuma 06:54
KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 73 sanık hakkında, savcı mütalaasını sundu. 

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, önceki arar karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu. Ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu. 

Buna göre sanıklar Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 

Sanıklar, Abdülmecit Cömert, Ahmet Karakaş, Alparslan Gülcü, Ayşe Bozkır, Celal Çakmak, Dudu Çetin, Fatih Akkoyun, Fatih Kocaarslan, Figen Çınar, Gökhan Koz, Halit Musan, Hatice Konuş, Havva Ordu, İbrahim Halil Caymaz, Kürşat Yılmaz, Mehmet Mustafa Evli, Mustafa Seyhan, Neslihan Özer, Ömer Gültekin, Ramazan Çiçek, Rasim Bulut, Selim Turan, Fatih Mehmet Doğan, Ahmet Çiftçi, Arif Kuru, Cemil Doğan, Dilek Özcan, Emine Eşit, Erdoğan Girit, Fatih Hayal, Hakan Aytekin, Hanife Kübra Solmaz, Hatice Ablak, Yeter Aytekin, İhsan Erdem Peker, Kudret Orak, Melahat Çetin, Meryem Girit, Meryem Hayal, Mevlüde Yavuz, Muhammet Sait Gülen, Muzaffer Alıcı, Nilgün Birin, Oğuz Toptaş, Oktay Sayar, Ömer Çelik, Özcan Solmaz, Selami Lort ve Sahure Öksüz'ün de "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 

Ayrıca bu sanıklardan Emre Kazan, Önder Kavakoğlu, Abdülmecit Cömert, Ahmet Karakaş, Alparslan Gülcü, Ayşe Bozkır, Celal Çakmak, Dudu Çetin, Fatih Akkoyun, Fatih Kocaarslan, Figen Çınar, Gökhan Koz, Halit Musan, Hatice Konuş, Havva Ordu, İbrahim Halil Caymaz, Kürşat Yılmaz, Mehmet Mustafa Evli, Mustafa Seyhan, Neslihan Özer, Ömer Gültekin, Ramazan Çiçek, Rasim Bulut, Selim Turan ve Fatih Mehmet Doğan'ın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi. 

Savcı mütalaasında, dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istediği sanıkların aynı zamanda kamu görevlisi olarak çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaş miktarının iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talebinde bulundu. 

Sanıklar Muharrem Var, İbrahim Tosun, Selim Gınalı, Ayşe Gökçen Cerrahoğlu, Polat Orak, Ebu Akil Karasakal, Zeki Veysel Çalış, Ahmet Kayar, Ahmet Sarıkır, Akın Kuyga, Aydoğan Demirci, Hasan Cıngıllı, İbrahim Gül, İsmail Eskicioğlu, Muharrem Karagöz, Semih Sablak, Serdal Demir, Sinan Özdemir, Yahya Kemal Turhan, Ayşe Sayar ve Yunus Oğuz'un dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, başka bir mahkemede hüküm giyen sanık Hülya Coşkuner'in dosyasının reddedilmesini istedi. 

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşma 29 Nisan'a ertelendi.

Yeğen Gülen itiraf etmişti 

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni sanık Muhammet Sait Gülen, soruşturma aşamasında itirafçı olmuştu. 

İfadesinde, KPSS sorularının sınavdan önce İstanbul'dan Erzurum'a getirilerek kendisine verildiğini belirten Gülen, örgütün hücre evinde soruların cevabını ezberlediğini itiraf etmişti. 

FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de 2010 KPSS eğitim bilimleri alanında 120 sorunun tamamına doğru cevap verdiği, tekrarlanan sınavda ise bu rakamın 70'e düştüğü ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 07:07
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Ankara
  5. fetö

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