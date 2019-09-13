KPSS branş bazında sıralamaları yayımlandı Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) lisans, 2018-KPSS'ye de lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-KPSS'ye lisans, 2018-KPSS'ye de lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. Adayların, kendileriyle aynı alanda sınava girenler arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar bilgilendirme amacıyla oluşturuldu. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

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