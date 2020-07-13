KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvurusu saat kaça kadar yapılacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusu yapacakların gireceği KPSS başvuruları 30 Haziran itibarı ile başladı. KPSS lisans başvurusunda bulunacaklar 2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu Alan Bilgisi oturumları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumuna katılacaklar. Peki KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvurusu saat kaça kadar yapılacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'da sona erecek. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.
KPSS başvuru ücreti ne kadar 2020?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
(Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)
KPSS ne zaman?
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020.