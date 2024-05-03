KPSS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreleri, adayların merakla beklediği bir bilgi olarak öne çıkıyor. Binlerce aday, kariyerlerinde yeni bir adım atmak ve kamu sektöründe iş imkanlarına sahip olmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen KPSS 2024 takvimi, adayların heyecanla beklediği tarihleri içeriyor. İşte detaylar..

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) başvuru tarihleri yaklaşırken, adaylar merakla sınav ücretlerini bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, KPSS 2024 başvuru ücretleri henüz netleşmedi. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.