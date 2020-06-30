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Aktüel

KPSS başvuruları başladı

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirebilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:59:54 -
KPSS başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.


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