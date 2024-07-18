  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 16:39:00 -
KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

MEB istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları ilan edildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

 

MEB'ten açıklama geldi! İşte, çocuğunuzun gideceği okul
MEB'ten açıklama geldi! İşte, çocuğunuzun gideceği okul

Eğitim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MEB'ten açıklama geldi! İşte, çocuğunuzun gideceği okul

MEB’le değil Fransızlarla saf tuttular! Türkiye’deki mandacı zihniyet hortladı
MEB’le değil Fransızlarla saf tuttular! Türkiye’deki mandacı zihniyet hortladı

Eğitim

MEB’le değil Fransızlarla saf tuttular! Türkiye’deki mandacı zihniyet hortladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23