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Eğitim KPSS-2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

KPSS-2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 14:54:00 -
KPSS-2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanarak, yerleştirme sonuçlarına erişim açıldı.

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 8 Ocak'ta saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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