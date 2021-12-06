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Eğitim KPSS 2022 tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?
Eğitim

KPSS 2022 tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?

KPSS ne zaman 2022 | Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmek isteyenler başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. KPSS 2022 başvuruları ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak 2022

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:01:00 -
KPSS 2022 tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?

Kamuda çalışmak isteyenlerin KPSS’ye girmeleri gerekiyor. KPSS’ye girmek isteyenler ise 2022 başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, KPSS 2022 başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS 2022 tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz 2022 yılı sınav takvimini açıklamadı. Sınav takvimi açıklandığında KPSS lisans sınavı tarihi belli olacak. ÖSYM’nin takvimi ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıl ÖSYM takvimini ocak ayında yayımlamıştı. 2022 yılında da takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgi geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.

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