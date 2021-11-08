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Eğitim KPSS 2022 ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 lise KPSS sınavı tarihi ne zaman? 2022 ortaöğretim KPSS ne zaman?
Eğitim

KPSS 2022 ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 lise KPSS sınavı tarihi ne zaman? 2022 ortaöğretim KPSS ne zaman?

2022 KPSS sınavı başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022 başvuru tarihi belli oldu mu? Ortaöğretim KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise yani ortaöğretim mezunu olanların gireceği 202 Ortaöğretim KPSS sınav tarihi merakla bekleniyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? 2022 lise KPSS sınavı tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-11-08 16:49:00 - 2021-11-08 16:56:02
KPSS 2022 ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 lise KPSS sınavı tarihi ne zaman? 2022 ortaöğretim KPSS ne zaman?

2022 ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Kamuda memur olarak çalışmak isteyen ortaöğretim (lise) mezunu adayların gireceği 2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuru tarihi ile KPSS 2022 ortaöğretim sınav tarihi bir hayli merak ediliyor. KPSS ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapıldığından 2021 yılında KPSS ortaöğretim sınavı yapılmamıştı. 2022 yılında hem KPSS lisans hem de KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavı yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adayların bir hayli sorguladığı 202 KPSS sınav tarihi belli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 20122 KPSS lise sınavı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2022 ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak. Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta gerçekleşti. 2021 KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklandı.

 

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