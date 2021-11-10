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Eğitim KPSS 2022 önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim-lise, önlisans, lisans başvuru tarihleri
Eğitim

KPSS 2022 önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim-lise, önlisans, lisans başvuru tarihleri

ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde yer alan 20122 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavları 2021 yılında yapılmadı. 2021 yılında yapılmayan KPSS önlisans sınavı 2022’de ÖSYM tarafından yapılacak. 2022 KPSS önlisans sınavına girmeye hazırlanan adaylar ise KPSS 2022 önlisans sınav takvimini merak ediyor. İşte 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav başvuru tarihleri, sınavlar ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:07:00 - 2021-11-10 11:11:06
KPSS 2022 önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim-lise, önlisans, lisans başvuru tarihleri

ÖSYM 2022 KPSS sınav başvuru tarihi, 2022 KPSS sınavları tarihi. Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olmak isteyenler ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girmek durumunda. Devlet memuru olmak isteyen ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları KPSS sınavına girerek ilgili atanma puanını almak zorunda. KPSS sınavına girecekler KPSS, önlisans mezunları için sınav tarihleri belli belli olup olmadığını araştırmakta. Peki 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

2022 KPSS ne zaman? 

ÖSYM KPSS 2022 ortaöğretim-lise, önlisans, lisans başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediliyor. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday "2022 KPSS ne zaman" ve "KPSS başvuru tarihleri" araştırıyor. ÖSYM sınav takvimi ile göre lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı? Peki 2022 yılında KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

2022 KPSS ortaöğretim-lise, önlisans, lisans başvuru tarihleri

2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav takvimi henüz açıklanmadı. Lakin geçtiğimiz yıllar baz alındığında lisans oturumunun temmuz ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Ön Lisans KPSS oturumunun da Ekim ayında düzenlenebileceği düşünülürken, ortaöğretim KPSS oturumunun da kasım ayında yapılacağı öngörülüyor. ÖSYM, 2022'de düzenlenecek tüm KPSS oturumlarına ait başvuru ve sınav tarihlerini ilan ettiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

2021 KPSS sınav takvimi şöyle olmuştu: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta gerçekleşti. 2021 KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklandı. KPSS 2021 lisans başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.

 

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