Kamu personeli olmak isteyenlerin öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmesi gerekiyor. Bu sebeple KPSS'ye hazırlananlar 2022 yılında sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS başvuruları ne aman alınacak 2022?

KPSS 2022 ne zaman? KPSS ne zaman başvurular ne zaman alınacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz 2022 yılı sınav takvimini açıklamadı. Sınav takvimi açıklandığında KPSS lisans sınavı tarihi belli olacak. ÖSYM’nin takvimi ne zaman açıklayacağına ilişkin henüz bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıl ÖSYM takvimini ocak ayında yayımlamıştı. 2022 yılında da takvimin ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgi geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.