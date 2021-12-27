2022 yılında düzenlenecek KPSS’ye hazırlananlar başvuru tarihlerini ve sınavın gerçekleşeceği tarihi araştırıyor. Peki, KPSS 2022 ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS 2022 ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. KPSS’ye hazırlananlar ise sınav tarihleri ve başvuruların ne zaman alınacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı.

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde yapılacak.

31 Temmuz’da yapılacak olan KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 15-16 Haziran 2022... KPSS Lisans sonuçları ise 2 Eylül 2022'de ilan edilecek.

2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2022'de alınacak. Geç başvuru tarihi olarak 25 Ekim 2022 açıklandı. 27 Kasım'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Aralık 2022'de duyurulacak.