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Eğitim KPSS-2021/2 tercihleri başladı mı? ÖSYM KPSS-2021/2 tercihleri ne zamana kadar yapılacak nasıl yapılacak?
Eğitim

KPSS-2021/2 tercihleri başladı mı? ÖSYM KPSS-2021/2 tercihleri ne zamana kadar yapılacak nasıl yapılacak?

Bazı kamu ve kuruluşlarına KPSS-2021/2 puanına göre alımlar yapılacak. ÖSYM KPSS-2021/2 puanına göre gerçekleşecek olan alımlara ilişkin kılavuz yayımladı. Peki, KPSS tercih başvurusu ne zaman? KPSS kadro ve pozisyon dağılımları | KPSS-2021/2 puanına göre tercih yapılabilecek kadrolar neler?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 11:04:00 -
KPSS-2021/2 tercihleri başladı mı? ÖSYM KPSS-2021/2 tercihleri ne zamana kadar yapılacak nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS-2021/2 puanına göre alım yapılacak kurum ve kuruluşların yer aldığı tercih kılavuzunu yayımladı. Peki, tercihler ne zamana kadar yapılabilecek?

KPSS-2021/2 tercihleri başladı mı? ÖSYM KPSS-2021/2 tercihleri ne zamana kadar yapılacak nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri kılavuzunu yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 29 Aralık saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar listesi için tıklayınız

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

 

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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