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Gündem KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları
Gündem

KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandığı duyuruldu. Peki KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek? KPSS atamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 11:08:00 - 2021-01-14 11:10:53
KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.

KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

 

ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları ve KPSS yerleştirme puanları için tıklayın

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