KPSS 2019 sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

Binlerce kamu personeli adayı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumuna bugün girdi. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumları bugün gerçekleşti. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken bireyler, sınav sonrası KPSS soru ve cevapları da merak konusu oldu. KPSS 2019 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu soruluyor. Peki ÖSYM KPSS soru cevaplarını ne zaman yayınlayacak? İşte KPSS 2019 ile ilgili detaylar...

14 Temmuz 2019 Pazar 14:07
KPSS 2019 sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

Binlerce kamu personeli adayı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumuna bugün girdi. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumları bugün gerçekleşti. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken bireyler, sınav sonrası KPSS soru ve cevapları da merak konusu oldu. KPSS 2019 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu soruluyor. Peki ÖSYM KPSS soru cevaplarını ne zaman yayınlayacak? İşte KPSS 2019 ile ilgili detaylar...

KPSS 2019 soru ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS 2019 ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir, soru ve cevaplar ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

KPSS 2019 sınav takvimi nasıl?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu.

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