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Kozuva: "Firmalarımızla gurur duyuyoruz"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:14
Kozuva: "Firmalarımızla gurur duyuyoruz"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.


Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilk 500’de 26, ikinci 500’de de yine 26 Çerkezköy TSO üyesi firmanın yer aldığını söyledi.


Kozuva, “İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde Çerkezköy TSO üyesi olan 26 firmamız, önemli sıralarda yer aldı. Daha önce açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 26 firmamızla birlikte, ülkemiz sanayisinin en büyük bin firmasından 52’sine Çerkezköy TSO olarak ev sahipliği yapmaktayız. Firmalarımızın bu başarısıyla gurur duyuyoruz” dedi.


Kozuva açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti:


"Her türlü zorlayıcı şarta rağmen dünya ile rekabet ederek, ekonomimize katkı sağlayan, istihdam yaratan firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum.”



İşte o firmalar


"Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Çerkezköy TSO firmaları:


"Balorman Orman Ürünleri, YÜNSA, Akım Metal, Kıvanç Tekstil, Akplas Plastik Kalıp, Yılmaz Redüktör, Pireks Bakır Alaşımları, Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil, Argon Kimya, Schott Orim Cam, Türk Ytong, Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları, Beks Çorap, Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat, Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon, Elba Bant, Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş., Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş., ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (ATT Tekstil), Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş., Hema Otomotiv Sistemleri, Botaş Nehir Boya Emprime, AKG Gazbeton İşletmeleri, Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon, 2M Kablo."

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:14
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