Kozmik oda dâvâsında sanıklara ‘Ceza yağdı’
Kozmik Oda” soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada, 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Çoğunluğu eski polis olan 82 sanıktan Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter ve Serdar Mercan, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10’ar yıl hapse mahkum edildi. Bu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.
Sanıklardan Ebu Müslüm Öztürk, Halil Karacan, Hamza Bayındır, İbrahim Akbulut, İbrahim Fıçıcı, İlyas İcik, İlyas Varlı, Ömer Güneş, Rüstem Özbek, Serhad Yöş, Sinan Yıldız, Ümit Bek ve Yasin Öztürk, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6’şar ay; Abdurrahman Sadık Yılmaz, Aziz Kaynak, Hakan Akdemir, Hanifi Cantenar, Haydar Erkoç, Hüseyin Taşyapar, İsmail Yılmaz, Teoman Ersoy ve Yüksel Pasenli aynı suçtan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Adem Eraslan hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla aynı suçtan 2 yıl 1 ay, Necat Aksu 2 yıl 6 ay, Hasan Yıldız ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Bu sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlamalardan beraatları kararlaştırıldı.