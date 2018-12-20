Kozmetik ürünlerde kanser tehlikesi



Gazetenin haberine göre “Parabenler günlük tuvalet ürünlerinden bazı gıda maddelerine kadar çok yerde bulunan bir kimyasal bileşik..”

Ve “Parabenlerin meme dokusu örneklerinin pek çoğuna nüfuz ettiği gerçeği araştırmalarla ortaya çıktı.”

Deodorantlar ve meme kanseri arasında bir bağlantı olduğu artık kanıtlandı.

Avrupa'da geçtiğimiz aylarda birçok tartışmaya neden olan ve yasaklanması gündeme gelen paraben maddesinin kadınlarda da meme kanserine yol açtığı haberi insanları sarstı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Reading Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada meme kanseri hastası kadınlardan alınan doku örneklerinde kadınların yüzde 99'unda paraben ihtiva eden maddeye rastlandı.

Parabenler en çok koltuk altı deodorantlarında, nemlendiricilerde, makyaj malzemelerinde, bronzlaştırıcı losyonlarda, duş jellerinde ve hatta diş macunlarında bile bulunuyor olması dehşet verici bir durum.

Araştırmayı yapanlar paraben kullanan makyaj firmaları arasında oldukça tanınmış markaların da bulunduğunu açıkladılar.

Gazetenin haberine göre 1998 yılından beri yürütülen bir başka araştırmada parabenin östrojen benzeri özellikleri olması sebebiyle meme kanserine sebep olduğu tahmin ediliyor. Östrojenin meme kanseri oluşumunda ve tümörün büyümesinde temel bir rol üstlendiği biliniyor.

PARABEN NEYİN NESİ?

Paraben para-hidroksibenzoik asit olarak bilinen bir kimyasal madde. Kozmetik ürünlerde özellikle çok bulunuyor. Ayrıca ürünlerin raf ömrünü uzatmak için kullanıldığı için birçok başka gıda ürünü de bu kimyasalla soframıza kadar gelebiliyor.. Kozmetikte en geniş paraben kullanımı metilparaben, propilparaben ve butylparaben.

Parabenler bronzlaştırıcı losyonlar ve diş macunu tıraş köpüğü, nemlendirici de dahil olmak üzere, günlük tuvalet ürünleri, makyaj malzemelerinde bulunan bir kimyasal bileşik..



Avrupa’da ve Amerika’da tuzlu yiyecekler, sucuk gibi işlenmiş etlerde de, hamur işlerinde de kullanılıyor.

Araştırmacılar zehire dikkat çekerken “Bu katkı maddeleri etiket üzerinde yazılı olmalı” diyor.

Parabenler de ilaçlarda da katkı maddesi olarak kullanılıyor.



Yaban mersini gibi bazı besinlerde doğal olarak bulunurlar.



Reading Üniversitesi'nden Dr. Philippa Darbre liderliğindeki araştırma ekibi, 2005 ve 2008 yılları arasında İngiltere'de ilk meme kanseri vak’alarını inceledi. Parabenin sebep olma oranı yüzde 99 olarak ilan edildi.

Parabenler ve meme kanseri arasındaki bağlantı ile ilgili yeni bir tartışma değil.. Çünki bazıları halâ “Parabenler içeren ürünlerin kullanımı, meme kanseri gelişimiyle doğrudan bağlantısı olduğunu gösteren herhangi kesin bir kanıt henüz yoktur.”

“Gelişmekte olan meme kanseri riskini artırabilir ama başka faktörler de var. Yaş, cinsiyet (kadın olmak) ve önemli bir aile geçmişi üç ana risk faktörleridir” demekte.