Kozmetik sanayinin gözdesi: At Kestanesi

İstanbul’da özellikle Sultanahmet çevresi bir atkestanesi merkezi gibidir. Kimse dönüp bakmaz bile. Oysa atkestanesi kozmetik sanayiinin gözdesidir. Şifalı bitkidir. Romatizmadan hemoroide kadar nice derde ilaçtır. Ayrıca, atkestanesiyle yıkanan çamaşırlar nemliyken ütülenirse kolalı gibi olur. Atkestanesinden losyon hazırlamak için ise 4-5 tane atkestanesini rendeleyin. 2 tane atkestanesi yaprağı ile birlikte 2 su bardağı suyun içinde bir taşım kaynatın. 15-20 dakika demlendirin, soğuduktan sonra süzün. Hazırlanan losyon, ödem yapmış ayak ve bacaklarda, ağrıyan eklemlerde rahatlıkla kullanılabilir. (the health news)

At Meydanı atkestanesinin merkezi

Atkestanesinin yağını kendiniz yapabilirsiniz.



Evde atkestanesi yağı yapmak için sonbaharda olgunlaşan kestaneler rendelenir. Bir kavanozun üçte biri bu rende ile doldurulur, geri kalanına saf sızma zeytinyağı konulur ve kızgın güneşte 45 gün bekletilir. Her akşam çalkalanır. Daha sonra süzülür, bir cam şişeye doldurulup serin yerde saklanır. İhtiyaç hissedilen her durumda şikayet edilen bütün vücut bölgelerinde bu yağ rahatlıkla kullanılabilir. Göz çevresi kırışıkları, kılcal damar çatlamaları ve gevşemiş boyun derisinin düzeltilmesi için her akşam yatmadan birkaç damla yağ ile yüze ve boyuna masaj yapmak faydalıdır. Vücuttaki deri çatlaklarına ve varislere aynı şekilde muntazam olarak kullanıldığı zaman şikayetler ortadan kalkar. (the health news)