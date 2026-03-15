Uzun-Kısa peki siz? Sağlıklı yaşamın sırrı boyunuzda mı saklı? İşte kısa boylu olmanın...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzun-Kısa peki siz? Sağlıklı yaşamın sırrı boyunuzda mı saklı? İşte kısa boylu olmanın...

Zaman zaman uzun veya kısa boylular arasındaki atışmalara şahit olmuşuzdur.

Uzun boylu olmanın birçok avantajı olduğu düşünülse de bazı araştırmalar kısa boylu insanların sağlık açısından önemli avantajlara sahip olabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre daha kısa boylu bireylerin bazı hastalıklara yakalanma riski daha düşük olabilir ve hatta ortalama yaşam süreleri daha uzun olabilir.

Peki kısa boylu olmanın faydaları tam olarak neler? İşte öne çıkan 4 madde

1. DAHA DÜŞÜK KANSER RİSKİ 2014 yılında İsveç'te beş milyondan fazla kişinin verileriyle yapılan bir araştırma, boy uzadıkça kanser riskinin arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre her 10 santimetrelik boy artışı, kadınlarda kanser riskini yaklaşık yüzde 18, erkeklerde ise yüzde 11 artırabiliyor.

Uzmanlar bunun nedenlerinden birinin uzun boylu insanların daha fazla hücreye sahip olması ve bunun hücre mutasyonu riskini artırabilmesi olabileceğini düşünüyor.

2. KAN PIHTISI RİSKİ DAHA DÜŞÜK 2017 yılında iki milyondan fazla kardeş üzerinde yapılan bir araştırma, uzun boylu kişilerin damarlarında oluşan tehlikeli kan pıhtıları açısından daha yüksek risk taşıyabileceğini gösterdi.

Bunun nedenlerinden biri olarak daha uzun bacaklara sahip olmanın kan damarlarının da daha uzun olmasına yol açması ve kanın kalbe dönüşünün yavaşlayabilmesi gösteriliyor.

3. KALÇA KIRIĞI İHTİMALİ DAHA AZ 2016 yılında yapılan bir meta-analiz, uzun boylu bireylerin kalça kırığı yaşama riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, uzun boylu kişilerin ağırlık merkezinin daha yüksek olması nedeniyle düşmelere daha yatkın olabileceğini belirtiyor.

4. DAHA UZUN YAŞAM İHTİMALİ Bazı araştırmalar kısa boylu insanların ortalama olarak 2 ila 5 yıl daha uzun yaşayabildiğini öne sürüyor. Bilim insanları bunun genetik faktörlerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Özellikle uzun yaşamla ilişkilendirilen FOXO3 geni kısa boylu kişilerde daha sık görülebiliyor. Uzmanlar, boy uzunluğunun sağlık üzerinde bazı etkileri olabileceğini belirtse de yaşam süresi ve sağlık açısından beslenme, egzersiz, uyku ve genel yaşam tarzının çok daha belirleyici olduğunu vurguluyor.

