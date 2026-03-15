İran’dan ABD’ye son ihtar: "Bölgedeki tüm tesisleri boşaltın!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki sivil sanayi tesislerini kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek, Washington yönetimine yönelik misilleme uyarılarını en üst seviyeye çıkardı. Savaşın sivil üretim alanlarına sıçraması üzerine yapılan açıklamada, bölgedeki tüm ABD varlığının hedef alınacağı sinyali verildi.

"İŞÇİLERİMİZ, ORUÇLUYKEN ŞEHİT OLDU"

Açıklamada, saldırıların insani boyutuna ve zamanlamasına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: "Düşman son 48 saat içinde ülkenin sivil fabrikalarını hedef almıştır. Ne yazık ki sadece üretim yapan ve rızkını kazanmak için çalışan bazı değerli işçilerimiz, oruçluyken şehit olmuşlardır." DMO, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak intikam mesajı verdi.

ABD VE ORTAKLARINA TAHLİYE ÜLTİMATOMU: "BÖLGEYİ TERK EDİN"

Cephede alınan başarısızlıkların hırsının sivillerden çıkarıldığını savunan bildiri, bölgedeki ABD varlığına karşı şu sert ihtarı içerdi: "Silahlı kuvvetlerimizle baş edemeyen Siyonist odak ve ABD, çaresizlik içinde sivil tesislere saldırmaktadır. ABD’yi, bölge coğrafyasındaki tüm sanayi yatırımlarını acilen boşaltması konusunda uyarıyoruz. Ayrıca halkımızın güvenliği için, Amerikan sermayeli fabrikaların yakınında yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgelerden uzaklaşmalarını önemle rica ediyoruz."

BEŞ ÜLKEDEKİ ABD ÜSLERİNE İHA YAĞMURU: RADARLAR KÖR EDİLDİ

İran, sahada başlattığı büyük misillemenin detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. "Gerçek Vaad 4" harekatının 50. safhasının başarıyla tamamlandığı belirtilirken; BAE’deki El-Dhafra, Bahreyn’deki 5. Filo Karargahı, Kuveyt’teki Ali el-Salem ve Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü ile bölgedeki erken uyarı sistemlerinin nokta atışı kabiliyetine sahip İHA’larla vurulduğu açıklandı.

SİVİL HALKA ÇAĞRI: "AMERİKAN ASKERLERİNDEN UZAK DURUN"

DMO açıklamasının son bölümünde, operasyonların hassasiyetine vurgu yaparak bölge sakinlerini uyardı: "Kullandığımız İHA sistemleri, istihbarat verileri ışığında sadece belirlenen hedefleri imha etmektedir. Ancak can güvenliğiniz için Amerikan askeri personellerinin bulunduğu veya gizlendiği her türlü noktadan uzak durmanız hayati önem taşımaktadır."