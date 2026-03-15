Anne, baba ve çocuklara kurşun yağmuru! Siyonistlerden aile katliamı itirafı
Terör devleti İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’da bir aracı kurşun yağmuruna tutarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğu katlettiğini itiraf etti.
Teröristan polisi, Batı Yaka’nın Tamun köyü civarında bir araca ateş açılması sonucu Filistinli anne ve baba ile 2 çocuğunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
İsrail askeri ve polislerinin "terör faaliyetlerinde" bulunduğu iddia edilen bazı Filistinlileri gözaltına almak için Tamun köyüne gece saatlerinde baskın düzenlediği sırada Filistinli anne baba ve 4 çocuğunun içinde bulunduğu aracın "İsrail güçlerine doğru hızlıca geldiği" iddia edilen açıklamada, İsrail güçlerinin araca ateş açtığı ve 4 Filistinliyi katlettikleri itiraf edildi.
Saldırının "ilgili makamlar tarafından incelendiği" de aktarıldı.
İKİ KARDEŞ SAĞ KURTULMUŞTU
İsrail güçleri gece, işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.
Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.
