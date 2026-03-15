Bakan Gürlek’ten Batı’nın sinsi lügatine rest: İslamofobi değil, İslam düşmanlığı!

Bakan Gürlek, meselenin basit bir "korku" (fobi) olmadığını, bunun açık bir nefret ve dışlama olduğunu vurgulayarak dünyaya insanlık dersi verdi.

"Korku değil, düpedüz düşmanlık!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, uluslararası camiada kullanılan "fobi" kavramının yaşanan zulmü hafiflettiğine dikkat çekti. Minarelerden, ezan sesinden veya Müslüman kadının başörtüsünden rahatsız olmanın bir "korku" ile izah edilemeyeceğini belirten Gürlek, şu ifadelerle Batı’nın iki yüzlülüğünü deşifre etti:

"Bu mesele yalnızca bir 'korku' değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır. Bir insanın inancı ve değerleri nedeniyle hedef alınması, mukaddesatının aşağılanması insan onuruyla asla bağdaşmaz."

İslam düşmanlığına karşı "Türkiye" duruşu

İslam'a yönelik saldırıların küresel bir nefret suçuna dönüştüğünü ifade eden Adalet Bakanı, bu ırkçı yaklaşımın toplumsal barışı dinamitlediğini hatırlattı. Türkiye’nin bu kirli zihniyete karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"İslam düşmanlığına, yabancı nefretine ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, adaleti ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele, sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur."