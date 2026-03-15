Bakan Gürlek’ten Batı’nın sinsi lügatine rest: İslamofobi değil, İslam düşmanlığı!

Metres rezaletlerine 'hüsnüzan' kılıfı! "Erdoğan’a 'Ebu Cehil' muamelesi, Tanju Özcan’a 'Amel Defteri' koruması Batı’nın kâbusu oldu: Kim Jong-un’dan düşmanlarına füze gibi mesaj! Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı! 'Olmaması büyük sürpriz' Siyonistlere Büyük Şok: Ne savunacak Mühimmatları kaldı ne de kaçacak yerleri! İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook’un kızı babası tarafından tecavüze uğradı, başkalarına satıldı. Tarihi yapılara saldırı artıyor! Kültür mirasımıza hukuk kalkanı şart Lucas adıyla sahte saldırılar! Türkiye ve komşu ülkeler hedefte! İran uyardı: ‘Uyanık Olun’ 'ABD Çin'den yardım dileniyor' Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!' Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" münasebetiyle yaptığı açıklamalarda, Batı dünyasının Müslümanlara yönelik sergilediği sistematik nefreti perdelemek için kullandığı "İslamofobi" terimine itiraz etti.

Bakan Gürlek, meselenin basit bir "korku" (fobi) olmadığını, bunun açık bir nefret ve dışlama olduğunu vurgulayarak dünyaya insanlık dersi verdi.

"Korku değil, düpedüz düşmanlık!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, uluslararası camiada kullanılan "fobi" kavramının yaşanan zulmü hafiflettiğine dikkat çekti. Minarelerden, ezan sesinden veya Müslüman kadının başörtüsünden rahatsız olmanın bir "korku" ile izah edilemeyeceğini belirten Gürlek, şu ifadelerle Batı’nın iki yüzlülüğünü deşifre etti:

"Bu mesele yalnızca bir 'korku' değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır. Bir insanın inancı ve değerleri nedeniyle hedef alınması, mukaddesatının aşağılanması insan onuruyla asla bağdaşmaz."

İslam düşmanlığına karşı "Türkiye" duruşu

İslam'a yönelik saldırıların küresel bir nefret suçuna dönüştüğünü ifade eden Adalet Bakanı, bu ırkçı yaklaşımın toplumsal barışı dinamitlediğini hatırlattı. Türkiye’nin bu kirli zihniyete karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"İslam düşmanlığına, yabancı nefretine ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, adaleti ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele, sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur."

Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri!
Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri!

Gündem

Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri!

Bakan Gürlek’ten Ortaylı için taziye mesajı
Bakan Gürlek’ten Ortaylı için taziye mesajı

Gündem

Bakan Gürlek’ten Ortaylı için taziye mesajı

Milletin adalete güveni teminatımızdır! Bakan Gürlek’ten İstanbul’da kararlılık mesajı!
Milletin adalete güveni teminatımızdır! Bakan Gürlek’ten İstanbul’da kararlılık mesajı!

Gündem

Milletin adalete güveni teminatımızdır! Bakan Gürlek’ten İstanbul’da kararlılık mesajı!

