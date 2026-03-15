İran’dan yeni dalga: Gerçek Vaat-4 dalga dalga sürüyor!

İslam coğrafyasının kalbine hançer saplamaya çalışan şer ittifakına karşı, gökyüzü bir kez daha Ebabil kuşları misali füzelerle yankılandı.

"Fettah" ve "Kadir" füzeleriyle tam isabet!

İran askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, yüksek teknoloji harikası 10 adet Fettah hipersonik füzesinin yanı sıra, menziliyle düşmana korku salan Kadir füzeleri ve yerli üretim çok sayıda insansız hava aracının (İHA) eş zamanlı olarak fırlatıldığı bildirildi. Stratejik hedefleri imha etmek üzere havalanan bu teknoloji harikaları, bölgedeki askeri dengeleri sarsarken; Müslümanların izzetini koruma noktasında geri adım atılmayacağını bir kez daha dünyaya ilan etti.

Haçlı üsleri ateş çemberinde: Harir, Ali el-Salem ve Arifjan...

Operasyonun 52. dalgasında yaşanan yıkımın detayları da gün yüzüne çıktı. Bölgedeki sömürü düzeninin karakolları olan ABD askeri üslerinin, koordineli bir harekatla yerle bir edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda;

Harir Üssü: ABD güçlerinin toplandığı merkezler ağır hasar aldı.

ABD güçlerinin toplandığı merkezler ağır hasar aldı. Ali el-Salem ve Arifjan (Kuveyt): İşgal planlarının yapıldığı bu noktalarda büyük patlamalar yaşandı.

İşgal planlarının yapıldığı bu noktalarda büyük patlamalar yaşandı. İşgal Toprakları: Siyonist rejimin kalbi sayılan bölgelerde "Demir Kubbe"nin bir kez daha delik deşik olduğu belirtildi.

"Çocuk katili Netanyahu cezasını bulacak!"

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, sadece askeri hedefler değil, aynı zamanda küresel terörün mimarları da hedef tahtasına oturtuldu. Yapılan zehir zembelek açıklamada, Gazze’de binlerce masumun kanını döken eli kanlı cani için şu ifadeler kullanıldı:

“Eğer suçlu ve çocuk katili Netanyahu hâlâ hayattaysa, hak ettiği cezayı bulana ve döktüğü kanların hesabını verene kadar onu takip etmeye devam edeceğiz.”

Bölgedeki gergin bekleyiş sürerken, İslam dünyası bu tarihi direnişi yakından takip ediyor. İşgalci şebekenin içine düştüğü acziyet ve Müslümanların teknolojik hamleleri, Ortadoğu’da yeni bir dönemin kapılarının aralandığını gösteriyor.