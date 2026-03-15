  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baharı onlar müjdeliyor! Leylekler ‘Leylekli köy’e geri döndü Arda Güler sonunda bunu da yaptı ya, müthiş resital: Puskas hayırlı olsun Uzmanlar uyarıyor: Beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor... Bu çağrıya kayıtsız kalmayın İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü Bayram trafiğine dikkat! Emniyetten sürücülere uyarı Beklentiler sonuçsuz kaldı! İki Arap ülkesinden alıp Türkiye'ye vermediler Çamaşır suyuyla o maddeyi karıştırmayın! Zehirliyor: Bayram temizliği telaşı başladı artık...
Sağlık
15
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Uzmanlar uyarıyor: Beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor... Bu çağrıya kayıtsız kalmayın

Öfke ile ilgili uzmanlardan her geçen gün anlamlı öğütler geliyor.

#1
Uzm. Klinik Psikolog Tülinay Şeçkin, öfke duygusu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, önemli olanın öfkelenmemek değil, bu duyguyu sağlıklı bir şekilde ifade edebilmek olduğunu söyledi.

#2
Diyarbakır Memorial Hastanesi Uzm. Klinik Psikolog Tülinay Seçkin, öfkenin aslında fizyolojik olarak vücuttaki adrenalin artışıyla ortaya çıkan bir duygu olduğunu aktardı. Uzm. Klinik Psikolog Seçkin, "Biz genelde öfkeyi çok korkunç, kaçınılması gereken bir duygu olarak tanımlıyoruz.

#3
Ama aslında öfke diğer duygular gibi sağlıklı bir duygu. Sadece onu ifade etme biçimi yıkıcı ve sağlıksız yapıyor. Çünkü öfkede fizyolojik olarak dediğim gibi adrenalin düzeyinde bir artış oluyor ve beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor. Bu da aslında bir savunma duygusu olarak öfkeyi ortaya çıkarıyor. Öfkenin ifade edilme biçiminin sağlıksız olduğunu söyledik. Neden sağlıksız? Çünkü o an buzdağının görünen bir kısmı var.

#4
Görünen kısmı öfkeyi yıkıcı yapıyor. Ama biz genelde görünmeyen kısmıyla ilgilenmiyoruz. Görünmeyen kısmı nedir? Öfkenin altında bastırılmış duygular olabilir. Kişi öfkeyi bu şekilde ifade etmeyi öğrenmiş olabilir. Yetersizlik duygusu olabilir veya otorite ve güç duygusu ön planda olabilir. Liderlik duygusu olabilir. Bunların hepsi ya da çok fazla duyguları bastırmak bunu da çok görüyoruz öfkeye sebep olabiliyor.

#5
Kültürel olarak da erkeklerde daha fazla görülüyor. Bu da biraz testosteronla alakalı aslında. Onlarda daha yoğun olduğu için testosterondaki dalgalanmalar bu öfkeye daha çok sebep olabiliyor. Tabii kültürel etkenler de var. Erkeğin gücünün baskın olması ve bu şekilde yetiştirilmesi de öfkeyi daha yüksek dozda yaşamalarına sebep olabiliyor" dedi.

#6
Öfkeyle nasıl başa çıkılabileceğini anlatan Seçkin, şu ifadeleri kullandı: ''Öncelikle öfke anında şunu fark etmek gerekiyor, şu an benim öfkelenmem bu sorunu kökünden çözecek mi, ortadan kaldıracak mı?

#7
Bunu fark etmeden önce şunu demek gerekiyor, hiçbir şey bir nefes bekleyemeyecek kadar acil değil.

#8
Derin bir nefes alıyoruz, 4 saniyede burundan. Burada 4-7-8 tekniği etkilidir. 4 saniye burundan alıp 7 saniye nefesi tutuyoruz. 8 saniyede yavaş yavaş ağızdan veriyoruz. Bu biraz daha sinir sistemini uyardığı için o sürede öfkenin yavaşlamasına ve azalmasına sebep olacaktır. Ondan sonrasında tekrardan az önce söylediğim soruyu soruyoruz.

#9
Öfkelenmem bu sorunu çözecek mi? Genelde cevap hayırdır. Ama orada farkındalık önemli. Yani fark ettiğiniz zaman öfkeyi ve altta yatan duyguyu ben neye öfkelendim, aslında altta yatan duygu ne, ne öfkeye sebep oldu bunu fark ettiğiniz zaman öfkeyi yönetme konusunda kişi kendisine kolaylık sağlamış oluyor."

#10
Ramazan ayında kişilerin sigara eksikliğinden dolayı daha gergin olabileceğini dile getiren Seçkin, sözlerine şöyle devam etti:

#11
''Özellikle sigara bir bağımlılık kategorisinde değerlendirdiğimiz bir durum. Bağımlılıktan kaynaklı olarak uzun süre sigaraya bir eksiklik söz konusu oluyor. Yani o maruziyetten bir anda bırakma ve yoksunluk birlikte devreye girebiliyor. O yüzden de öfkede artış olabiliyor.

#12
Tabii uzun süreli açlıklar da vücuttaki değişimler nedeniyle hem sinir sistemini etkilediği için fiziksel değişimler ister istemez öfkeyi artırabiliyor. Burada önemli olan öfkeyi azaltabilmek için neler yapmak.

#13
Öfkelenmemek diye bir şey yok. Öfke kaçınılmaz ama ben öfkeyi nasıl kontrol altına alabilirim ona bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi öfke sağlıklı bir duygu ama onu ifade etme biçimi yıkıcı yapıyor.

#14
O yüzden nefes egzersizleri, özellikle akşamları oruç açıldıktan sonra kısa süreli yürüyüşler, evde yapılabilecek nefes egzersizleri, kişiyi medite edecek ve rahatlatabilecek egzersizler olabilir. Burada önemli olan öfkelenmemek değil, öfkeyi yönetebilmektir çözüm. Öfke aslında sağlıklı bir duygu. Önemli olan öfkelenmemek değil, öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade edebilmektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Yusuf Kaplan hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkındaki paylaşımında ağır eleştirilerde bulundu. Ayrıca Kemalist Ortaylı'n..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23