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Ekonomi Kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde ciro hedefi 42,2 milyar lira
Ekonomi

Kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde ciro hedefi 42,2 milyar lira

TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclis Başkanı Pura: - "2019 kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde 35,2 milyar lira ciro ile kapandı" -"2020'de ise bu rakam 42,2 milyar liraya ulaşacak. Sektördeki ithalat yüzde 2 düşerken, ihracat rakamlarının ise yüzde 8 artması memnuniyet verici"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:32:56 -
Kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde ciro hedefi 42,2 milyar lira

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürün sektöründe ithalatın düşüp ihracatın arttığını bildirerek, "2019 kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde 35,2 milyar lira ciro ile kapandı. 2020'de ise bu rakam 42,2 milyar liraya ulaşacak." dedi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Pura başkanlığında, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay'ın da aralarında bulunduğu kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Pura, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk 2 ayında perakendecilerin ve tüketicilerin ürünleri aşırı stoklamaları nedeniyle sektörün farklı büyüme rakamları gösterdiğini belirtti.

Sektörün temmuz ve ağustosta normal seyrine döndüğünü vurgulayan Pura, "2019 kozmetik, kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde 35,2 milyar lira ciro ile kapandı. 2020'de ise bu rakam 42,2 milyar liraya ulaşacak. Sektördeki ithalat yüzde 2 düşerken, ihracat rakamlarının ise yüzde 8 artması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ TSO Başkanı Günay ise salgın boyunca halk sağlığı için büyük önem taşıyan kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün her sorununun yakından takibinin sağlandığını kaydetti.





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