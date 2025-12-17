  • İSTANBUL
Kozmetik devi: 21 yıllık dev şirket resmen iflas etti! Fabrikası kül olmuştu... Borç yükü arttı!

Yakın zamanda fabrikası devasa yangınla deyim yerindeyse küle dönen kozmetik sektöründe yer edinmiş 21 yıllık dev şirket Gorka Kozmetik, mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Borçlarını ödeyemez hale geldi.

Gorka Kozmetik'in Tekirdağ'daki fabrikasında 10 Ekim 2024 tarihinde çıkan yangın, şirketin üretim faaliyetlerini askıya almasına ve işlerin sekteye uğramasına neden oldu.

BORÇ YÜKÜ ARTTI

Ortalama 21 yıllık deneyimi olan firma, yangın sonrası finansal açıdan zor döneme girdi. Yangının yol açtığı üretim aksamaları ve artan maliyetler nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldi.

Yangının ardından mali yük arttı ve üretimdeki aksamalar, şirketin borçlarını çevirmesinde engel oldu.

Bu olayların ardından Gorka Kozmetik, konkordato talebi ile mahkemeye başvurdu ve şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi.

Lakin yapılan değerlendirmeler sonucunda firmanın mali yapısını toparlayamayacağı borçlarını karşılayamaması kanaatine varıldı.

Gorka Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin konkordato talebini reddeden Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.

Mahkeme kararı sonrasında Gorka Kozmetik için önceden verilen geçici mühlet kaldırıldı ve iflas sürecinin başlatılması yönünde işlemler başlatılmıştı.

İflas kararı, Çerkezköy İflas Müdürlüğü’ne bildirilirken tasfiyenin basit tasfiye usulü ile yürütülmesine karar verilmişti.

Alınan karar doğrultusunda konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin görevine son verildi ve dosya üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı.

Mahkeme, iflas kararının ilgili mevzuat gereğince ilan edilmesini hükme bağlamıştır.

2004'te kurulan Gorka Group, zamanla dünyanın pek çok ülkesinde operasyonlarını genişleten bir yapıya dönüştü.

Grup bünyesindeki Gorka Kozmetik ise 2016'da üretime geçerek özellikle özel etiketli (private label) kozmetik alanında hızlı bir yükseliş gösterdi. Ş

Şirket, ağırlıklı olarak Avrupa pazarına yönelik ihracat gerçekleştiriyor ve yüksek üretim hacmiyle sektörde güçlü bir yer ediniyordu.

Zamanında teslimat ve hızlı üretim prensibiyle öne çıkan şirket, yaşanan büyük yangın felaketiyle birlikte derin mali zorluklar yaşadı.

Bu süreçte faaliyetlerini devam ettiremeyen firma, mahkemenin verdiği iflas hükmüyle ticari operasyonlarını resmi olarak sonlandırdı

