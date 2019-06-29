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Kozluk’taki balıklı gölün çevre düzenlemesi yapılacak

Balıklı Göl Projesi için Yeşilyurt mezrasında incelemelerde bulundu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
Kozluk’taki balıklı gölün çevre düzenlemesi yapılacak

Balıklı Göl Projesi için Yeşilyurt mezrasında incelemelerde bulundu.


İncelemeler esnasında Kaymakam Bilici’ye, Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli arkeologlar Mehmet Cabir Alper ile Özcan Çiçek de eşlik etti. Kozluk Kaymakamlığı ve İl Kültür Müdürlüğü’nün GAP bütçesi ile yapmayı planladığı çevre düzenlemesi ve temizleme projesi için Kültür Turizm İl Müdürlüğü’nden gelen ekip ile balıklı gölü ziyaret eden Kaymakam Bilici yürütülecek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.


İncelemeler sırasında konuşan Kaymakam Bilici, 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla I. derece tarihi sit alanı olarak tescil edilen antik Erzen kenti-balıklı gölde temizleme ve çevre düzenlemesi yaparak hem bölge turizmini canlandıracaklarını hem de balıklara daha nezih bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi. Kaymakam Bilici, "Balıklı gölün temizliği ile kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere tanıtılmasında devlet kadar yöre halkımızın da üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Yapılacak olan çevre temizliği ve düzenlemesi ile ilerde yapılacak çalışmalarda yöre halkının yetkililere yardımcı olması gerekmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
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