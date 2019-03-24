Kozluk’ta sirk gösterisine yoğun ilgi

Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivali kapsamında Batman’ın Kozluk ilçesinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen projede Selahattin Eyyübi İlkokulu ve Kozluk Merkez Anadolu Lisesi bahçelerinde sergilenen gösterilere çocuklar velileriyle katılırken, sirk gösterisi Kozluklu gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, GAP Sosyal Uyum ve Sokak Sanatları Projesi kapsamında 18 kişiden oluşan gösteri grubunun önce Selahaddin Eyyübi İlkokulu bahçesinde, sonrasında ise Kozluk Merkez Anadolu Lisesi bahçesinde gösteriler düzenlediğini söyledi. Toprak, geçen yıl 23 Nisan çocuk şenliği kapsamında başlattıkları projeyi bu yıl da iki okulda devam ettirdiklerini ifade ederek gösterilere yoğun ilginin olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.