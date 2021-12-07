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Yerel Kozluk Belediyesinden bir etkinlikte çocuklara
Yerel

Kozluk Belediyesinden bir etkinlikte çocuklara

Hizmetlerine aralıksız devam eden Kozluk belediyesi gençlere yönelik çalışmalarını sürdürürken çocukları ’da unutmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:11:00 -
Kozluk Belediyesinden bir etkinlikte çocuklara

Gazetemize konuşan Kozluk belediye başkanı Ayhan Eren Kozluk belediyesi olarak ülkemizin geleceği olan gençleri asla yalnız bırakmadık  her platformda yanlarında olduk olmaya devam edeceğiz, hatırlarsınız bu alanda düzenlediğimiz birçok  etkinliğimiz var, spordan eğitime, kültür sanattan daha birçok alanda gençlerimizin yanında olduk. Tabi gençlerimizle beraber hareket ederken geleceğin gençliği çocuklarımızı da  unutamazdık,  zira bugünün çocukları yarının gençleri, yarının gençleride geleceğimizi şekillendirecek umutlarımız olacak, bizde şimdiden onlara ışık tutmak  gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla  Kozluk belediyesi olarak üstümüze düşeni yapma ihtiyacı hissediyoruz takdir edersinizki bir belediyenin işi sadece yol , kaldırım , park ve şehri imar etmek değildir belediyenin asli görevlerinden biride sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek  insana yatırım yapmaktır biz Kozluk belediyesi olarak bu gayeyle çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. İşte bu etkinliğimizde bunun bir kanıtıdır.29 ekim konferans salonumuzda   düzenlediğimiz.     Black Light kukla tiyatrosunun sahnelediği Küçük Kara Balık adlı kukla tiyatrosu düzüenleğimiz etkinliklerin sadece biri bu anlayışla yapacağımız proğram ve etkinlikler devam edecektir. Biz şehrimizi   seviyorinsanımızı önemsiyoruz.

Kozluğun  geleceği  bizim önceliğimiz ve en büyük derdimizdir.ve biz bu hizmetleri aşk la yapıyoruz sayın cumhur başkanımızın da dediği gibi “aşkınan koşan yorulmaz” ve inannın biz hiç yorulmuyoruz söz konusu şehrimiz ve insanımız olduğu zaman hiçbir engele aldırmadan koşuyoruz koşmaya’ da devam edeceğiz dedi.

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