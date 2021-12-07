Kozluk Belediyesinden bir etkinlikte çocuklara

Gazetemize konuşan Kozluk belediye başkanı Ayhan Eren Kozluk belediyesi olarak ülkemizin geleceği olan gençleri asla yalnız bırakmadık her platformda yanlarında olduk olmaya devam edeceğiz, hatırlarsınız bu alanda düzenlediğimiz birçok etkinliğimiz var, spordan eğitime, kültür sanattan daha birçok alanda gençlerimizin yanında olduk. Tabi gençlerimizle beraber hareket ederken geleceğin gençliği çocuklarımızı da unutamazdık, zira bugünün çocukları yarının gençleri, yarının gençleride geleceğimizi şekillendirecek umutlarımız olacak, bizde şimdiden onlara ışık tutmak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kozluk belediyesi olarak üstümüze düşeni yapma ihtiyacı hissediyoruz takdir edersinizki bir belediyenin işi sadece yol , kaldırım , park ve şehri imar etmek değildir belediyenin asli görevlerinden biride sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek insana yatırım yapmaktır biz Kozluk belediyesi olarak bu gayeyle çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. İşte bu etkinliğimizde bunun bir kanıtıdır.29 ekim konferans salonumuzda düzenlediğimiz. Black Light kukla tiyatrosunun sahnelediği Küçük Kara Balık adlı kukla tiyatrosu düzüenleğimiz etkinliklerin sadece biri bu anlayışla yapacağımız proğram ve etkinlikler devam edecektir. Biz şehrimizi seviyorinsanımızı önemsiyoruz.

Kozluğun geleceği bizim önceliğimiz ve en büyük derdimizdir.ve biz bu hizmetleri aşk la yapıyoruz sayın cumhur başkanımızın da dediği gibi “aşkınan koşan yorulmaz” ve inannın biz hiç yorulmuyoruz söz konusu şehrimiz ve insanımız olduğu zaman hiçbir engele aldırmadan koşuyoruz koşmaya’ da devam edeceğiz dedi.