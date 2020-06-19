Kozluk Adliyesinde görev değişikliği

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4 bin 163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Batman’ın Kozluk ilçesinde 3 hakim ve 2 savcı çeşitli il ve ilçelere atanırken, 2 savcı ve 3 hakimin ise Kozluk’a ataması yapıldı.

Kararnameye göre Kozluk Adliyesinde hakim olarak görev yapan Mustafa Ekici Milas hakimliğine, Seray Önadım Özkasapoğlu Susurluk hakimliğine ve Şoray Yıldız Dikili hakimliğine atanırken, Kozluk Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Abdullah Demircan Sapanca Cumhuriyet Savcılığı, Kemal Kaya ise Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ataması yapılan Kozluk Adliyesi hakim ve savcıların yerine Anamur hakimi Merve Terkan, Milas hakimi Ercan Küçüksoy, Karamürsel hakimi Yurdagül Tutar Çetin, Çivril Cumhuriyet Savcısı Ahmet Ataş ve Keskin Cumhuriyet Savcısı Ömer Demirel atandı.