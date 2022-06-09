  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi: Bu makarnanın eşsiz lezzetine bayılacaksınız!
Kadın - Aile

Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi: Bu makarnanın eşsiz lezzetine bayılacaksınız!

Hem pratik hem de çok lezzetli közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi bu lezzete karşı koyamayanlar için farklı bir alternatiftir. Lezzet dolusu: Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-09 00:38:00 - 2022-06-09 00:39:17
Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi: Bu makarnanın eşsiz lezzetine bayılacaksınız!

Közlenmiş Patlıcanlı Makarna Tarifi için Malzemeler

  •  1/2 paket makarna
  •  Su
  •  2 adet patlıcan
  •  2 yemek kaşığı kadar krema
  •  1 diş sarımsak
  •  2 yemek kaşığı kadar tereyağ
  •  Karabiber
  •  Tuz

Közlenmiş Patlıcanlı Makarna Tarifi Nasıl Yapılır?

Yarım paket makarnamızı bol su içerisine alıp, tuz ekleyerek haşlıyoruz. Makarnamız haşlanırken, 2 adet patlıcanımızı közlüyoruz ve kabuğunu soyup, suyunu alıyoruz. Ardından közlenmiş patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz ve ocağa bir tava alıyoruz. İçerisine tereyağımızı, ezilmiş sarımsağımızı alıp, biraz soteliyoruz.  Doğradığımız patlıcanlarımızı tavamıza alıp, hafif kavuruyoruz. Makarnalarımız haşlanınca suyunu süzüyoruz ve bir kenara alıyoruz. Patlıcanlarımız biraz ılıyınca, içerisine kremamızı, tuzumuzu ve karabiberimizi ekleyip, harmanlıyoruz. Patlıcanlı karışımımızın üzerine süzdüğümüz makarnamızı alıp, karıştırıyoruz. Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.

 

Elmalı tarçınlı kek tarifi: En kolay yumuşacık elmalı kek nasıl yapılır?
Elmalı tarçınlı kek tarifi: En kolay yumuşacık elmalı kek nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Elmalı tarçınlı kek tarifi: En kolay yumuşacık elmalı kek nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23