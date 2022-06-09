Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi: Bu makarnanın eşsiz lezzetine bayılacaksınız!
Hem pratik hem de çok lezzetli közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi bu lezzete karşı koyamayanlar için farklı bir alternatiftir. Lezzet dolusu: Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifi...
Közlenmiş Patlıcanlı Makarna Tarifi için Malzemeler
- 1/2 paket makarna
- Su
- 2 adet patlıcan
- 2 yemek kaşığı kadar krema
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı kadar tereyağ
- Karabiber
- Tuz
Közlenmiş Patlıcanlı Makarna Tarifi Nasıl Yapılır?
Yarım paket makarnamızı bol su içerisine alıp, tuz ekleyerek haşlıyoruz. Makarnamız haşlanırken, 2 adet patlıcanımızı közlüyoruz ve kabuğunu soyup, suyunu alıyoruz. Ardından közlenmiş patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz ve ocağa bir tava alıyoruz. İçerisine tereyağımızı, ezilmiş sarımsağımızı alıp, biraz soteliyoruz. Doğradığımız patlıcanlarımızı tavamıza alıp, hafif kavuruyoruz. Makarnalarımız haşlanınca suyunu süzüyoruz ve bir kenara alıyoruz. Patlıcanlarımız biraz ılıyınca, içerisine kremamızı, tuzumuzu ve karabiberimizi ekleyip, harmanlıyoruz. Patlıcanlı karışımımızın üzerine süzdüğümüz makarnamızı alıp, karıştırıyoruz. Közlenmiş patlıcanlı makarna tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.