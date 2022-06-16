Közlenmiş domates çorbası tarifi nasıl yapılır? Közlenmiş domates kaç kalori?

Domates en sık tüketilen gıdalardan. Domates çorbası da yapımının kolay olması ve çok lezzetli olması nedeniyle çok seviliyor. Domates çorbasının üzerine atılan kaşar peyniri ise çorbanın lezzetine lezzet katıyor. Közlenmiş lezzetleri seviyor ve mutfağınız uyguluyorsanız közlenmiş domates çorbasını mutlaka yapmalısınız. Bu çorbanın içerisine giren her malzemenin tadı ayrı bir lezzetli oluyor.

Közlenmiş domates kaç kalori?

Közlenmiş Domates, ana öğünlerde salata yerine tercih edilebilir. Tuz kısıtlaması gereken rahatsızlıklarda tuz dökmeden tercih edilmelidir.

(110 gr) 1 orta boy

%63 Karbonhidrat

%25 Protein

%13 Yağ

KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

9 adet büyük boy domates

5 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Fırınınızı 180 derecede ısıtmaya başlayın. Domatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan ortadan ikiye bölün. Fırın tepsinize yağlı kağıt serin ve ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri dizin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Sarımsakları domatesleri fırına attıktan 15 dakika sonra atın. Közlenen domates ve sarımsakları fırından alın. Kabuklarını soyun. Sarımsakları ezin. Soğanı minik küpler halinde doğrayın. Bir tencerenin içerisine alın. Üzerine zeytinyağı ve salçayı ilave edin. Soğanlar iyice kavrulana kadar pişirmeye devam edin. Pişince içerisine ezdiğiniz sarımsakları ekleyin. Birkaç kez daha çevirin. Ardından közlenmiş domatesleri ve sıcak suyu ekleyin. Domatesler iyice eriyene kadar pişirin. Orta ateşte domatesler iyice eriyene kadar pişirin. Tuz ve baharatlarını ilave edin. Kıvam almaya başladığında ocaktan alın ve karışımı blenderdan geçirin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.