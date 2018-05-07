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Közlenmiş biber nasıl soyulur?

Kırmızı biberi közlendikten sonra soymak pek çok kişiyi zorlar. Soyarken hem vakit kaybedersiniz hem de elleriniz fazlasıyla kirlenir.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:19
Közlenmiş biber nasıl soyulur?

İŞTE KÖZLENMİŞ BİBERİ SOYMA YÖNTEMİ...

Biberleri yağlı kağıt serili tepsinin içine dizin. Daha sonra üstlerine çatalla delikler açın. Hepsinin üzerini tek tek sıvıyağ sürün. Bu şekilde fırında ya da ocağın üzerinde közleyin.

Biberlerin tamamen közlendiğinden emin olduktan sonra alın ve soymaya başlayın. Üstlerine sürdüğünüz sıvıyağ sayesinde biberlerin üzerinde bulunan fazla kabukların kolaylıkla soyulduğunu göreceksiniz.

Kolay gelsin...

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:19
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