Kozan'daki yangında evini şebeke suyuyla kurtaran Arzu Bozkurt o geceyi anlattı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evini şebeke suyuyla alevlerden kurtaran Arzu Bozkurt, yangının başladığı gece yaşadıklarını anlattı: "Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik."

Kozan'a bağlı Enizçakırı Mahallesi Kurtçalar mevkiinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, daha sonra Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçradı. Ormanlık alan içerisinde bulunan birçok ev yanarak zarar gördü. Yangın, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 3. günde kontrol altına alınabildi.

Bozkurt, yangının gece saatlerinde fark edildiğini belirtti. Duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında komşusunun evinin yandığını gördüğünü söyleyen Bozkurt, eşiyle birlikte yangına müdahale etti. Kayınvalidesi ile kayınpederi ise jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürüldü.

Alevlerin eve ulaşmasını engellemek için eşiyle birlikte evin çevresini şebeke suyuyla suladıklarını anlatan Bozkurt, "Yangın çizgi halinde sardı, aşağıya doğru ilerliyordu. Biz de eşimle birlikte evimizin etrafını suladık" dedi.

"İneği ve buzağıyı çözdüm, kurtardım"

Aynı gece hayvanlarını da kurtarmaya çalışan Bozkurt, "İneği ve buzağıyı çözdüm, kurtardım. Koyunları da diğer tarafa kaçırdım. O gece hem evimizi hem de hayvanlarımızı korumaya çalıştık" diye konuştu.

Sabaha karşı yangının çevredeki evlere sıçradığını gördüklerini belirten Bozkurt, yeniden bölgeye giderek söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Bozkurt, o saatleri şöyle aktardı: "Komşuların evlerine sıçramış, evler yanıyordu. Oraya vardık, söndürmeye yardım ettik. Böyle geceyi geçirdik, evimizi koruduk. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."