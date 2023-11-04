  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhsan Şenocak Hoca mücahidlerin başkomutanı Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi!

Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti

Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme

Bakan Koca isyan etti! 'Harekete geçilmesi için daha fazla ne olmalı?'

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek

"Bunun Filistin'e yardımı olmaz"

BAE Türkiye'de harekete geçti! Türkiye-BAE ticareti 5 yıl sonra BAE'den milyonlarca lira para yağacak!

İki ülke başladı: Onaydan geçti, gündeme düştü! 300 milyon değerinde Bell helikopterler listede alacaklar!

Bebek katili Netanyahu'dan Hizbullah'a tehdit!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için ezber bozan ilan: altın birden artacak, net tarih verdi
Yerel Kozan’da sahte gübre baskını
Yerel

Kozan’da sahte gübre baskını

Yeniakit Publisher
2023-11-04 09:23:00 -
Kozan’da sahte gübre baskını

Adana’nın Kozan ilçesinde ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 90 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada, ilçede yapılan denetimler sonucu 2023 yılı içinde farklı tarihlerde üç farklı şahısta bulunan gübrelerin, taklit tağşiş veya sahte olduğu tespit edilmiş olup gerekli idari ve adli işlemler başlatıldığı kaydedildi. Sahte gübre ticaretine yönelik sıkı denetim yapıldığı belirtilen açıklamada üreticilerin son dönemde özellikle tarımsal gübre piyasasında taklit, tağşiş ve içeriği itibarıyla gübre özelliği taşımayan bazı ürünlerin 'gübre' diye satıldığı ile ilgili ihbarların arttığı ifade edildi.

Üreticilerin köylerde özellikle dikkatli olması belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerimiz olarak üzerinize düşen en önemli görev, tarımsal girdilerin (tohum, ilaç ve gübre) bu konuda yetki almış bayilerden temin edilmesi, satın alınmış ürüne ait faturanın mutlaka bayiden istenmesi, ürünlerin etiketinin incelenmesi ve kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Köyümüze, tarlamıza kadar getirilip "alacak karşılığı aldık, elimde fazla kaldı, bende piyasadan daha ucuz vb" gibi laflarla satılmaya çalışılan yetkili bayiler harici, yetkisiz sivil şahısların hiçbir ürüne itibar etmeyiniz. Köylerimizde şüpheli gördüğünüz durumlardan kolluk kuvvetlerini haberdar edelim. Bilinmedik yerlerden temim edilen ürünlerle, bir yıl emek vererek baktığımız ürünlerimize ne tür içeriğe sahip olduğunu bilmediğimiz bu ürünleri atarak hem maddi kayıp hem de zaman kaybına neden olmayalım. Ürününüz bereketli olsun.”

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Gündem

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakalandı
3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakalandı

Aktüel

3 kuyumcuyu sahte altınla 150 bin TL dolandırdı; 4'üncüsünde suçüstü yakalandı

Bu kahramanlık değil düpedüz sahtekarlık! Herkesi şaşkına çevirdi...
Bu kahramanlık değil düpedüz sahtekarlık! Herkesi şaşkına çevirdi...

Spor

Bu kahramanlık değil düpedüz sahtekarlık! Herkesi şaşkına çevirdi...

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi
Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

Gündem

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23