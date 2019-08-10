Kozan’da mısır hasat sezonu başladı Adana’nın Kozan ilçesinde mısırda hasat sezonu başladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde mısırda hasat sezonu başladı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, yaptığı açıklamada, çiftçilerin aylar süren çabalarının karşılığını almaya başladığını belirterek, "Çiftçilerimizi mısırdaki rutubet konusunda uyarmak istiyorum. Çiftçilerimiz mısırlarını vaktinden önce hasat etmesinler. Ayrıca milli servetin tek tanesini bile israf edilmemeli. Bunun için de birçerdöver sahiplerimiz de biçerdöverlerinin ayarlarını tam yapmaları gerekmektedir” dedi.

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