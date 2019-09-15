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Kozan’da fırtına ağaçları devirdi

Adana’nın Kozan İlçesinde dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

15 Eylül 2019 Pazar 11:20
Kozan’da fırtına ağaçları devirdi

Adana’nın Kozan İlçesinde dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.


Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ilçenin en büyük parklarından Atatürk Parkı’ndaki üç büyük ağaç gece başlayan fırtınaya yenik düşerek devrildi. Devrilen ve çevrede tehlike oluşturan ağaçlara Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale ettiler. Ekipler, devrilen ağaçları ağaç kesme motorları ile keserek küçük parçalara ayırıp tehlikesiz hale getirdiler. Ekipler, daha sonra ağaç dal ve kütüklerini traktörlere yükleyerek parktaki diğer ağaçları da kontrol edip tehlikeli bir durum olup olmadığını da kontrol ettiler. Yapılan çalışmanın ardından parkta tehlike arz eden ağaçlar yerinden kaldırıldı.


Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş; “Gece geç saatlerden bu yana ilçemizdeki fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Parkımızdan üç adet büyük ağacın devrildiğini tespit ettik ve Belediye Başkanımız Kazım Özgan’ın talimatları ile hemen tehlike arz eden bu ağaçları yerinden kaldırdık. Yine başkanımızın talimatları doğrultusunda diğer park ve kamu alanlarını gezerek inceleme yapıyoruz. Olası tehlike oluşmasına neden olabilecek devrilmiş ya da kırılmış ağaç dalları varsa gerekli tedbirlerimizi alıyoruz.” Dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:20
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