0553 313 94 23

Kozan’da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin camları kırılarak zarar verildi.

08 Eylül 2019 Pazar 11:36
Kozan’da Dağılcak Sosyal Tesislerine saldırı

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyeye ait Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin camları kırılarak zarar verildi.


Edinilen bilgiye göre, olay Kozan Feke Karayolu üzeri Dağılcak Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ö.A. adlı şahıs iddiaya göre Kozan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dağılcak Sosyal Dinlenme Tesislerinin restoran bölümündeki camları kırarak zarar verdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.


Kozan Belediyesi ile herhangi bir ilişiği bulunmadığı öğrenilen şahsın camları neden kırdığı bilinmezken Kozan Belediyesi’ne ait tesisin camlarını kırdığı iddia edilen şüpheli şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.


Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ise kişisel sosyal medya hesabından yapılan çirkin saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı.


Durumu sosyal medyadan öğrenen vatandaşlar ise olaya tepki gösterdiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa’dan kritik açıklama! ‘Bizim hedefimiz İran’ı…’
    1. Fransa’dan kritik açıklama! ‘Bizim..
    2. EYT’lilerin buluşma kararı sonrası..
    3. Başkan Büyükkılıç, geleceğin..
    4. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    5. Yücel İldiz: "Kimse bizden bu..
    6. Uygur: "Divriği Ulu Cami hakkını..
    7. Başkan Soyer’den kadın çalışmalarına..
    8. Hainlerin sığınağı Kandil Post
    9. ABD araştırdı, Delice tuzunda..
    10. "Telefonum dolapta aklım derste"
    11. Arkadaşı tarafından başından yaralanan..
    12. Başkan Kavuş, Meram Sanayi..
    13. Kaş’ta geleneksel sünnet şöleni
    14. İş ve akademi dünyasını bir araya..
    15. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    16. Soylu'dan Gül ve Davutoğlu'na 'kayyım'..
    17. Mersin sokaklarına kadın eli değiyor
    18. Libya'daki UMH'den BAE'ye "Hafter'e..
    19. Göztepe'nin yeni transferlerinden..
    20. Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı
    21. Hacire Akar: Acılar artık son bulsun
    22. Eğitim-Bir-Sen’den “eğitim öğretim..
    23. Kozan’da Dağılcak Sosyal Tesislerine..
    24. 15 Ülkeden 150 bisikletçinin katıldığı..
    25. Karabük’te "yaza veda" pikniği
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    27. Kırklareli’de kuru fasulye hasadı
    28. AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim..
    29. Ürdün'de öğretmenler "zam için" grevde
    30. Erzincan’da 41 bin öğrenci ve 3 bin..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!