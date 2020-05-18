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Kozan’da 1 hektar ormanlık alan yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangınında 1 hektar alan kül oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:23:06 -
Kozan’da 1 hektar ormanlık alan yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangınında 1 hektar alan kül oldu. Çok sayıda kızılçam zarar gördü.


İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi Çayüstü mevkisinde gece 23.00 sularında çıkan orman yangına, yaklaşık 35 arazöz ile yaklaşık 85 orman işletme müdürlüğü yangınla mücadele ekibi sabaha kadar müdahale etti. Yangın söndürülerek soğutma çalışması gerçekleştirildi.


Yetkilerden alınan bilgiye göre 1 hektar kızılçam ormanı yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ve ormanlık alandaki canlılara zararı gündüz yapılacak hasar çalışması ile tespit edileceği belirtildi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.


İlçede iki gündür üst üste çıkan yangınlara müdahale eden orman işlerinin kollarında da yanıklar oluştu.


Yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlara yanıcı yangına sebebiyet verecek maddelerin bırakılmaması ve kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

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