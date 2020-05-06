Kozan Fırıncılar Odasından basın açıklaması

Adana’nın Kozan ilçesinde ekmeğin gramajı ve fiyatıyla oynandığı iddiaları ile alakalı Kozan Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz tarafından yapılan açıklamada, “Bildiğiniz üzere ilçemizde 240 gr ekmek 1.5 TL’den tüketicilerimize ulaştırılmaktadır. Ramazan ayı münasebetiyle üretilen pidelerimiz ise geçtiğimiz yıl 300 gr. 2.5 TL iken, bu yıl 50 gr. artış sağlanarak 350 gr., 3 TL’den satışa sunulmuştur. Bir başka ifade ile bu yıl pide de ’yaşadığımız süreç de dikkate alınarak’ enflasyon oranının altında % 3’lük bir artış gerçekleştirilmiştir. Bazı çevrelerin, gramaj ve fiyat üzerinden ’ekmek ve pidenin’ karşılaştırmaları yapılarak sanki bir fiyat artışı varmış gibi konuyu gündeme getirmeleri, gerçeği yansıtmamaktadır. Ekmek fiyatımız kg bazında 6.25 TL iken pide fiyatımız da yine kg bazında 8.57 TL’ye tekabül etmektedir. Aradaki fark, tamamiyle, pideye has işçilik ve susam kapsamında değerlendirilmelidir. Bizler önceliğini hijyen ve kalite üzerine kuran bir esnaf kesimi olarak her zaman tüketicimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.