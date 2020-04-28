Kozan çiçekli karşılamaya hazırlanıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve çocuklar için kullanıma kapalı olan park ve bahçeler gül, sarmaşık ve papatya bahçelerine dönüştürüldü. Yasaklar sonrası belediye parkları vatandaşları yeşilin ve çiçeklerin tonları ile karşılamaya hazırlanıyor.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçedeki park ve bahçelerde peyzaj çalışması başlattı. İlçe genelinde yaklaşık 46 parkta çimlendirme, lavanta gül bahçeleri ile peyzaj çalışması yapılarak tedbirler sonrası park ve bahçelerde vatandaşı doğanın tüm renkleri ile karşılamaya hazırlanıyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, dünyanın küresel ülkemizin ulusal olarak verdiği mücadeleye destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kara günleri atlattıktan sonra inşallah evde kal çağrıları ile uzun günler boyunca kendini virüsten koruyan çocuklarımız ve ailelerimiz için rengarenk oturma alanları, çiçeklerle kendilerini karşılamak için belediye park bahçe müdürlüğümüz özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş’de vatandaşların kullanıma kapalı olan parklarda yapılan çalışmayla kendi seralarında sıfır maliyetle fide yetiştirdiğini ve bunu Kozan halkına yeşilin tonları olarak kazandırdıklarını ifade etti. Ateş, "Seramızda yetiştirdiğimiz çiçekleri şehrimizin muhtelif noktalarına dikiyoruz. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile başlattığımız çalışmada ilçemizde halkımızın yoğun olarak çocukları ile birlikte vakit geçirdiği parklarda lavanta, gül, bodrum papatyası, kedi tırnağı gibi çiçeklerimizi dikiyoruz. Bu ara parklarımız oldukça sakin bizde bunu vatandaşımız için hazırlıyoruz” dedi.

İlçede bulunan 46 parkın 22’sinde peyzaj çalışması yapılarak 10 bin adet kalıcı bitki parklarla buluştu. Bitkiler içinde linka, papatya, mine, lavanta, Japon gülü, gül, kedi tırnağı, sardunya, soğukluk bitkileri yer alıyor.