Koza mantısı tarifi nasıl yapılır? Kozalak mantı (kıymalı)

Mutfakta kolayca koza mantısını bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Koza mantısı tarifi

Malzemeleri

Koza mantısı tarifi

Koza mantısı malzemeleri

3 tane yufka

200 gr kıyma

Yarım kuru soğan

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için;

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

Çok az sıvı yağ

Pul biber, nane

Koza mantısı nasıl yapılır?

Önce yufkaları serip ortadan kesip dörtde bölüyoruz. Elde ettiğimiz üçgen parçaları tekrardan kesip sekiz parçaya çıkartıyoruz ve daha sonra 2 parmak genişliğinde küçük üçgenler kesiyoruz. Kıymayı rendelediğimiz ve suyunu sıktığımız soğan, tuz ve biberlerle karıştırıp çok az bu harçtan üçgenin geniş kısmına koyup sarıyoruz. Kenarlarını kapatmadan tüm malzeme bitene kadar devam ediyoruz. İster fırında isterseniz de sıvı yağda kızartıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Onun üzerine de salçayı biraz suyla açıp çok az sıvı yağ ekleyip yaptığımız sosu gezdiriyoruz. Nane ve pul biberle süsleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.