Koza mantısı tarifi nasıl yapılır? Kozalak mantı (kıymalı)
Koza mantısı nasıl yapılır? Koza mantısı tarifi ve malzeme listesi...
Mutfakta kolayca koza mantısını bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.
Koza mantısı tarifi
Malzemeleri
Koza mantısı tarifi
- Koza mantısı malzemeleri
- 3 tane yufka
- 200 gr kıyma
- Yarım kuru soğan
- Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için;
- 1 kase yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı salça
- Çok az sıvı yağ
- Pul biber, nane
Koza mantısı nasıl yapılır?
Önce yufkaları serip ortadan kesip dörtde bölüyoruz. Elde ettiğimiz üçgen parçaları tekrardan kesip sekiz parçaya çıkartıyoruz ve daha sonra 2 parmak genişliğinde küçük üçgenler kesiyoruz. Kıymayı rendelediğimiz ve suyunu sıktığımız soğan, tuz ve biberlerle karıştırıp çok az bu harçtan üçgenin geniş kısmına koyup sarıyoruz. Kenarlarını kapatmadan tüm malzeme bitene kadar devam ediyoruz. İster fırında isterseniz de sıvı yağda kızartıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Onun üzerine de salçayı biraz suyla açıp çok az sıvı yağ ekleyip yaptığımız sosu gezdiriyoruz. Nane ve pul biberle süsleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.