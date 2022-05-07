Koyuncu tarihine geçti
Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, Başakşehir tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncusu oldu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Galatasaray karşısında ilk 11'de görev verdiği stoper Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.
Deneyimli savunmacı Duarte'nin yokluğunda formayı alan 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda, hem kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıktı hem de Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını elde etti.