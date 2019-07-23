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Köyün yetişkinleri çocukluğuna döndü

Bilgisayar ve dijital oyuncakların çoğalması ile çocuklar geleneksel oyunlardan vazgeçerken Aydın’ın Köşk ilçesinde büyükler geleneksel oyunları oynamaya başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:09
Köyün yetişkinleri çocukluğuna döndü

Bilgisayar ve dijital oyuncakların çoğalması ile çocuklar geleneksel oyunlardan vazgeçerken Aydın’ın Köşk ilçesinde büyükler geleneksel oyunları oynamaya başladı. Çocukların meraklı bakışları arasında çelik çomak oynayan yetişkinler, eski oyunların daha keyifli olduğunu belirttiler.


Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi’nde bilgisayar oyunları ile büyüdüklerinden eski oyunları bilmeyen gençlerin bu kültürü unutmaması için yetişkinler eski oyunları oynamaya başladı. 500 haneli köyde internet, bilgisayarı olmayan kişi ve ev sayısı iki elin parmak sayısını geçmezken çocukların oynamadığı oyunları büyükler yeniden oynayarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de spor yapıyor. Ilıdağ’da doğup büyüyen ve şu anda İstanbul’da avukatlık yapan köylülerden Mehmet Karabulut, şimdiki çocukların hiç birinin eski oyunlarla oynamadığını belirterek tatillerde eski arkadaşları ile çelik çomak oynayarak eski günleri yad ettiklerini söyledi.


Eski oyunların insanları sosyalleştirdiği gibi daha çok keyif verdiğini belirten Mehmet Karabulut, “Dijital oyunlar çıktı, çocuklar eski oyunları unuttu. Bir süre sonra belki de bu oyunları bilen ve oynayan kalmayacak. Oysa bizim kültürümüzün de bir parçası olan bu oyunlar oynayan için hem eğlence hem spor oluyor. Çocukluğumuzu yad etmek için fırsat buldukça eski oyunları oynuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:09
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