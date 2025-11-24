  • İSTANBUL
Koyun sürüsüne saldıran kurtu çoban köpekleri telef etti
Yerel

Koyun sürüsüne saldıran kurtu çoban köpekleri telef etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde gece yaşanan kurt saldırısında, çoban köpeklerinin müdahalesiyle sürü telef olmaktan kurtuldu.

Haydar Akyasan'a ait koyun sürüsüne gece geç saatlerde sızan büyük bir kurt, çoban köpekleri tarafından etkisiz hale getirildi. Kurt, köpekler tarafından gece boğularak öldürülürken, durumu sonradan fark eden Haydar ve kardeşi Murat Akyasan, boğulmuş kurtu tel örgülere sıkışmış halde buldu. Olayda herhangi bir hayvan kaybı yaşanmadı.

