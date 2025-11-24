  • İSTANBUL
Ekonomi Bu mahallede evlerin fiyatı sadece 0,27 TL!
Ekonomi

Bu mahallede evlerin fiyatı sadece 0,27 TL!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu mahallede evlerin fiyatı sadece 0,27 TL!

Ay’daki kraterleri analiz eden yapay zeka, şimdi Japonya'da terk edilmiş evleri tespit ediyor bazı evler yalnızca 1 yen, yani 27 kuruşa satılıyor.

Ay’daki kraterleri analiz eden yapay zeka, şimdi Japonya'da terk edilmiş evleri tespit ediyor bazı evler yalnızca 1 yen, yani 27 kuruşa satılıyor.

Japonya'da terk edilmiş ev sayısı hızla artarken, ülke genelinde onlarca şirket bu boş yapıları tespit etmek için uydu görüntüleri ve yapay zekayı birlikte kullanmaya başladı. İlginç olan ise, bu sistemin aslında Ay’daki kraterleri analiz etmek için geliştirilen bir uzay teknolojisine dayanması.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo merkezli şirket Where Inc. tarafından sunulan hizmet, binlerce görüntüyle eğitilmiş yapay zekâ aracılığıyla çatılardaki pas, renk değişimi gibi ipuçlarını analiz ediyor ve terk edilmiş olabileceği düşünülen evleri harita üzerinde işaretliyor.

Bu sistemi kullananlardan biri olan Kotaro Yasue, Gifu eyaletinde bulunan iki katlı ahşap bir evi yalnızca 1 yen (yaklaşık 0,27 TL) karşılığında satın aldı.

Japonya'da terk edilmiş ev sayısı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. 2023 yılı itibarıyla ülkede yaklaşık 9 milyon boş konut bulunuyor.

işsiz

Fotoğraftaki ev nükleer patlamadan sonra terk edilmiş bir bölgede. Fransız bir gazetecinin bölge insanlarıyla yaptığı söyleşilerden. 
