0553 313 94 23

Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor

Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep artarken, vatandaşlar kilolarca koyun peynirini alabilmek için sipariş verip birkaç gün bekliyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor

Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep artarken, vatandaşlar kilolarca koyun peynirini alabilmek için sipariş verip birkaç gün bekliyor. Yayla peynirine, İstanbul, İzmir ve Mersin’de ikamet eden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.


Siirt’te peynir sezonun başlamasıyla birlikte koyun peynirine talep arttı. Peynirciler siparişlere yetişemezken, vatandaşlar ise koyun peynirini alabilmek için önceden sipariş verip bekliyor. Peynirci Ramazan Toprak, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirterek, “Koyun peyniridir. Yayladan geliyor ama bu sene peynir biraz pahalıdır. Kar, yağmur yağdığı için biz ucuz olmasını bekliyorduk maalesef böyle ucuz değil. Şuanda kilosunu 22 liradan satıyoruz. İstanbul, İzmir, Mersin gibi illere gidiyor. Siirt peyniri çok meşhurdur. Sade koyun peyniridir. Her yerde bu peynir bulunmaz. Bizim Siirt halkı kış için 50, 100 bazı insanlar 200 kilogram peynir alıyorlar. Peynire talep çok, peynir çok satıyoruz. Biraz pahalıdır ama halk alıyor. Satışlardan memnunuz” dedi.



“Peynirimizi Siirt’ten alıp İstanbul’a dönüyoruz”


Kış için Siirt’ten peynir aldıklarını belirten müşterilerden Yusuf Akkoyun, lezzetli bir tada sahip olduğu için tüm aile fertleri için peynirini alıp İstanbul’a döndüklerini belirtti. Akkoyun, “İstanbul Üsküdar’da otururum. Senelik her zaman buraya geliyoruz memleketimiz olduğu için. Genellikle burada köyde tarla işlerimizi yapıyoruz. İstanbul’a dönerkenpeynirimizi de alıp gidiyoruz. Ortalama 100 kilogram aldık. Bütün ailemizin hepsine aldık. Çok güzel ve lezzetli olduğu için sürekli peynirimizi buradan alıp İstanbul’a götürüyoruz” diye konuştu.



“Peynir alabilmek için sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz”


Sabahın erken saatlerinde peynir alabilmek için sırada beklediklerini belirten müşterilerden Ahmet Yıldız, damağa has özel bir tadı olduğu için beklemeye değdiğini söyledi. Yıldız, bazı vatandaşların peynir için sipariş vererek günlerce bile beklediğini dile getirdi. Yıldız, “Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte peynire talebimiz oldukça fazla. Biz bu peyniri almak için evlerimizde sabah erken kalkarak buraya gelip sırada bekleyerek peyniri alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi bu peynirin farklı bir lezzeti var. Çok güzel bir tadı var bunun için fiyatı ne olursa olsun bizi bunu almaktan alı koymuyor. Siirt’in koyun peyniri bu. Müşterilerin fazlaca talep ettiği iş sahibinin de bu satıştan canlılıktan memnun kaldığı bir durumdur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki Yaz Şenliğine katıldı
    1. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    2. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    3. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    4. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    5. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    6. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    7. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    8. Aydın’da elektronik sigara operasyonu
    9. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    10. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    11. Çocuklar yaz döneminde..
    12. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    13. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    14. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    15. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    16. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    17. Caretta carettalar için havai fişek..
    18. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    19. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    20. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    21. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    22. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    23. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    24. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    25. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    26. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    27. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    28. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    29. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    30. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!